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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

IHA22 Aralık 2023 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş, Sarıkamış sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, vatanımız, mukaddesatımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve Sarıkamış gazisi olan iki dedemi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Yüce Rabbimiz, her karışı şühedanın kanlarıyla boyanmış bu aziz vatanı payidar eylesin."

  • sarıkamış harekatı
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