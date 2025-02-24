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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehitlerimiz, ruhuyla yaşamaya devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Şehit Ömer Halisdemir Anma Programı'na katıldı.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehitlerimiz, ruhuyla yaşamaya devam ediyor
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Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Halisdemir'e Allah'tan rahmet diledi.

Şehitliğin peygamberlikten sonra en büyük mertebelerden biri olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, ruhuyla yaşamaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz anlamazsınız' buyurmaktadır. İşte Ömer Halisdemirimiz ve onun gibi Hz. Hamza'dan yani Bedir şehitlerinden günümüze, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den günümüze, 15 Temmuz şehitlerimiz hepsi diridirler ama biz göremiyoruz."

Erbaş, Türk milletinin küçük yaşlardan itibaren şehitlik ruhuyla yetiştirildiğine işaret ederek, "'Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyor Akif. Vatanımız canımızdan da değerli. İşte Müslümanlar olarak millet olarak, vatana olan sevdamız buradan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül ile öğrenciler katıldı.

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