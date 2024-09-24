Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Takip edilecek yol Peygamber Efendimizin yoludur

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"na katıldı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleşen açılış programındaki konuşmasına, şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladı.

Bu çağın en belirgin özelliğinin, hayatın her alanında meydana gelen büyük ve hızlı bir küreselleşme olduğunu belirten Erbaş, küresel ölçekteki kaotik süreçte insanlığın içine düştüğü bunalımların, maruz kaldığı tehlikelerin ve toplumların geleceğini tehdit eden sorunların, günden güne arttığını ifade etti.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Erbaş, yeryüzünün kitlesel bir şiddet sarmalıyla çevrildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Asırlarca esenlik yurdu olmuş coğrafyalar, kan ve gözyaşı gölüne dönüşmüş vaziyettedir. Bilhassa yaklaşık bir asırdır sistemli bir işgal altında varoluş mücadelesi veren selam yurdu Filistin, Kudüs şimdilerde çağın en trajik olaylarına sahne olmaktadır.

Filistin toprakları şimdi garip, kutsal emanet olan Kudüs garip, yerle bir edilen Gazze garip, soykırıma uğrayan Filistin halkı gariptir. O bereketli topraklarda şimdi vahşi bir zulüm, katliam ve soykırım kol gezmektedir. Dünyanın birçok yerinde yaşanan işgaller, savaşlar, şiddet olayları, bir taraftan hayatı zindana çevirirken, aynı zamanda insani, ailevi, ahlaki ve içtimai değerlerin ötelenmesine de yol açarak, insanlığın bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir."

Belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçten İslam dünyasının da nasibini aldığını, ideoloji, mezhep, meşrep ve benzeri ayrıştırıcı tartışmaların sebebiyet verdiği karmaşanın, kaosun içinde bocaladığını kaydeden Erbaş, "Kurtuluş İslam'dadır, kurtuluş Kur'an'dadır, takip edilecek yol Peygamber Efendimizin yoludur." açıklamasında bulundu.

Erbaş, İslam'ın, bir ahlak ve hayat düzeni olduğunu belirterek, "İslam'ın ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, bir şahsiyet inşa mektebidir. Kur'an-ı Kerim, yaratılmışların en kıymetlisi olan insan için sarsılmaz bir şahsiyet inşa etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in örnek hayatının, 14 asırdır Müslümanın kimlik ve kulluk şuurunun önündeki engelleri kaldıran yegane umut ve ufuk merkezi olduğunu vurgulayan Erbaş, onun peygamberliği, tüm insanlık için karanlıklardan aydınlığa, zulmetten nura geçişin vesilesi olduğunu bildirdi.

İki gün sürecek sempozyumun açılış programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, Burhan İşliyen, İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Birinci Hukuk Müşaviri Selami Açan ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Fatih Mehmet Aydın da yer aldı.