İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0578
  • EURO
    31,8912
  • ALTIN
    1907.61
  • BIST100
    7958.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taksim Camii'ndeki hutbesinde Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taksim Camii'ndeki hutbesinde Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taksim Camii'nde hutbe verdi. Erbaş hutbede, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekti.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taksim Camii'ndeki hutbesinde Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti
ABONE OL

Taksim Camii Fuaye Salonu'nda gerçekleşen "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" isimli resim sergisine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, buradaki konuşmasının ardından camiye geçerek Cuma hutbesini okudu. Erbaş hutbede, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekerek, tüm insanlığa bu zulüm karşısında durma çağrısında bulundu. Hutbenin ardından Cuma namazını kıldıran Diyanet Başkanı Ali Erbaş, daha sonra Taksim Camii'nden ayrıldı.

  • ali erbaş
  • diyanet işleri başkanı
  • taksim camii
  • hutbe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.