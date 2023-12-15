Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taksim Camii'ndeki hutbesinde Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti

Taksim Camii Fuaye Salonu'nda gerçekleşen "Uluslararası Çizgilerle Özgür Filistin" isimli resim sergisine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, buradaki konuşmasının ardından camiye geçerek Cuma hutbesini okudu. Erbaş hutbede, Gazze'de yaşanan insanlık zulmüne, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekerek, tüm insanlığa bu zulüm karşısında durma çağrısında bulundu. Hutbenin ardından Cuma namazını kıldıran Diyanet Başkanı Ali Erbaş, daha sonra Taksim Camii'nden ayrıldı.