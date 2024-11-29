İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6945
  • EURO
    36,6712
  • ALTIN
    2962.37
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş temel atma törenine katıldı: Camimizin hocaları, gençlerimizi, çocuklarımızı bekleyecek
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş temel atma törenine katıldı: Camimizin hocaları, gençlerimizi, çocuklarımızı bekleyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Diyanet akademilerinde aşırılıklardan, hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyi milletimize, milletimizin çocuklarına, gençlerine, hocalarımıza vermeye gayret ediyoruz.' dedi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 17:57 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş temel atma törenine katıldı: Camimizin hocaları, gençlerimizi, çocuklarımızı bekleyecek
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Hoca Hayri Efendi Bayrampaşa Merkez Camii ve Kur'an Kursu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erbaş, camilerin Müslümanların alametifarikalarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin neresine gidilse gidilsin bir minare gördükleri, bir ezan sesi duydukları zaman kalplerinin, gönüllerinin neşelendiğini söyledi.

Erbaş, camileri sadece ibadet edilen mekanlar olarak kullanmadıklarını, bir okul olarak da değerlendirmeye gayret ettiklerini kaydederek, Hz. Muhammed'in aynı zamanda Mescid-i Nebevi'yi okul olarak kullandığını ifade etti.

"CAMİMİZİN HOCALARI, GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI BEKLEYECEK"

Temeli atılan cami ve Kur'an kursuna dikkati çeken Erbaş, "Bu cami, Kur'an kursuyla, gençlik merkeziyle bir külliye olarak bu münevver şehrin daha da münevver hale gelmesi için, Rabbini bilen, Peygamberini bilen, kitabını okuyan, devletini seven, milletine, ezanına, bayrağına aşık gençler yetişmesine katkı sağlayacak inşallah. Camimizin hocaları, gençlerimizi, çocuklarımızı bekleyecek. Onlara mihrapta, kürsüde İslam'ın sahih bilgilerini anlatacak." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisini kurduklarını ve 35 yerde akademinin bulunduğunu anımsatarak, "Diyanet akademilerinde aşırılıklardan, hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyi milletimize, milletimizin çocuklarına, gençlerine, hocalarımıza vermeye gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cami ve Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle butona basarak, temel atma işlemini başlattı.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.