Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yapay zekadaki hızlı gelişmeler ciddi çalışmalar yapmamızı gerektiriyor

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nda, teknolojinin hayatın her alanını kuşattığı bir çağda yaşadıklarını söyledi.

Bugün eğitim, iletişim, ticaret, üretim ve tüketim başta olmak üzere hayatın büyük bölümünün dijital mecralarda geçtiğini belirten Erbaş, "Yapay zeka ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, hizmet ürettiğimiz alanlarda ciddi çalışmalar yapmamız gerektiğini apaçık ortaya koyuyor. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız, yaşadığımız zamanın idrakinde olarak teknolojinin tüm imkanlarını hizmete dönüştürmeye gayret etmektedir." diye konuştu.

- "MOBİL UYGULAMALARIMIZ 25 MİLYONU AŞKIN İNSANIMIZ TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR"

Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarıyla merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının tamamında tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiğini bildiren Erbaş, "Devletimizin açık kaynak kod ve milli yazılım kullanımı politikaları doğrultusunda tüm uygulamalarımız 4 sene önce Pardus sistemine taşınmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile basın ve tanıtım toplantıları yapılarak bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük yapılmıştır. Namaz Vaktim, Kur'an Akademi, Diyanet Hafız, Diyanet Kitaplık, Fetva, Yayın, Diyanet Haber gibi mobil uygulamalarımız 25 milyonu aşkın insanımız tarafından kullanılmaktadır. Bunları sürekli geliştirip güçlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

İslam inancını ve Peygamberin güzel ahlakını tanıtmak gayesiyle kısa videolardan çizgi filmlere, aktüel yapımlardan akademik anlatımlara kadar her yaştan kullanıcıya hitap eden on binlerce içerik ürettiklerini ifade eden Erbaş, Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap, makale, sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu dijital platformlara sahip olduklarını dile getirdi.

- "DİJİTALLEŞME, YAPAY ZEKA GİBİ KONULARDA BİRÇOK ÇALIŞTAY YAPTIK"

Erbaş, milyonlarca vatandaşın medya ve internet üzerinden yayın yapan kanallardan Diyaneti takip ettiğine işaret ederek, "Son üç ayda sadece web sitelerimizde 100 milyonu aşkın görüntülenme, e-kitap ve sesli kitap uygulamamızdan 1 milyonu aşkın indirme gerçekleşmiştir. Dijitalleşme, yapay zeka, kripto paralar, robot teknolojisi, metaverse, trans hümanizm gibi konularda birçok kongre, sempozyum ve çalıştay yaptık. Bunlardan hareketle çalışma alanları ve faaliyet planları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ile kamu ve aktüel hayattan konuyla ilgili 338 yetkin ismin şuraya katıldığına dikkati çeken Erbaş, "Din Şurası kararlarını önemsiyoruz. Alınan tüm kararlar için uygulama ve eylem planları oluşturuyoruz. 5 yıl önce 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' başlığıyla gerçekleştirdiğimiz 6. Din Şuramızda alınan kararları büyük bir titizlikle takip ettik." dedi.

- "DİNİ İSTİSMAR EDEN PKK, FETÖ, DEAŞ KONUSUNDA 4 YENİ ESER HAZIRLANDI"

Erbaş, 6. Din Şurası'nda alınan 37 maddelik kararların yüzde 95'ini gerçekleştirdikleri belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"902 karar, mütalaa, görüş, kitap, makale, tez ve rapor hazırlanmıştır. 402 ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, çalıştay, seminer ve konferans gerçekleştirilmiştir. Fetva uygulamalarımıza 5017 yeni içerik yüklenmiştir. Hutbe, vaaz ve irşat faaliyetlerinde düzenli olarak bu konular ele alınmıştır. 230 basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayın üretilmiştir. 10 bin 499 personele özel seminer verilmiştir. Dini değerleri istismar eden PKK, FETÖ, DEAŞ gibi yapılar konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları devam ettirme kararı doğrultusunda 4 yeni eser hazırlanmış, Türkçe ve yabancı dillerde 140 adet, tez, rapor, basılı, sesli ve görüntülü materyal ve makale yayımlanmıştır."

Yurt içinde 12 bin 399, yurt dışında ise 243 seminer ve konferans verildiğini, yüz binlerce eserin ücretsiz dağıtıldığını açıklayan Erbaş, "İnanç sorunları, dini hayat ve diyanet hizmetleri konusunda 5 kamuoyu araştırması ve 4 uzmanlık tezi yapılmıştır. İsraf ve tüketim konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik 24 bin 286 konferans ve seminer düzenlenmiş, 73 basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital materyal üretilmiş, konu hutbe ve vaazlarda düzenli olarak işlenmiştir. Aile, gençlik, manevi destek ve sosyal-kültürel içerikli din hizmetleri alanındaki kararımızla farklı kurum ve kuruluşlarla 58 ortak çalıştay ve 5 işbirliği protokolü yapılmıştır." şeklinde konuştu.

- "GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN 4 BİN CİVARINDA DİJİTAL İÇERİK HAZIRLANDI"

Temel Aile Bilinci, Baba Okulu gibi 14 özel temalı proje yapılarak 20 milyon vatandaşa, 106 dijital materyalin hazırlandığını, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen binlerce etkinlikle milyonlarca insana ulaşıldığını dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:



"Manevi danışmanlık hizmetlerini geliştirme alanında 45 hizmet içi eğitim yapılmış, 13 rehber kitap yayımlanmış, üniversitelerle 6 protokol imzalanmış, 15 bin personelimize manevi ilk yardım eğitimi verilerek hepsi deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. İrşat ve yayın faaliyetlerinin dijital ortamlarda çeşitlendirilmesi kararıyla ilgili Dijital Hizmetler Daire Başkanlığı kurulmuş, başta gençler ve çocuklar olmak üzere her seviyeye hitap eden 4 bin civarında dijital içerik hazırlanmıştır."

İslam düşmanlığıyla mücadeleye yönelik kararla ilgili 62 dijital içerik, 4 özel raporun hazırlandığını, yurt dışında yaşayan soydaş ve dindaşlara yönelik 40 özel programın yapıldığını vurgulayan Erbaş, "Bunları şunun için paylaşıyorum. Strateji Geliştirme Başkanlığımız, şura kararlarını 5 yıllık eylem planlarına dönüştürerek 6 aylık periyotlarla takibini yapıyor. Dolayısıyla 3 gün devam edecek olan bu şuramızda tebliğler, müzakereler, komisyon çalışmaları ve nihayetinde şura kararları hazırlanırken bahsettiğim hususun güçlü bir motivasyon olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

