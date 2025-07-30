Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Müslüman olan 11 ABD vatandaşıyla bir araya geldi.

"Konya'da İslam'ın Ruhunu Hisset" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen mühtedilerle görüştüğü için memnun olduğunu ifade eden Erbaş, İslamiyet'in 1400 yıllık bir mazisinin olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin İslam dünyasının en kadim topraklarından biri olduğunu belirten Erbaş, "İslam'ın ilk doğduğu yıllardan itibaren Anadolu'da İslam yayılmaya başladı. Dolayısıyla biz diyoruz ki, 'Bu topraklarda 1400 yıldır ezan okunuyor.'" açıklamasını yaptı.

Müslümanlığın bir insanın dünyada erişebileceği en büyük nimet olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yeryüzüne Allah'ın gönderdiği en büyük nimet İslam'dır. Bu kurduğum cümlenin aslında kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimize son indiği rivayet edilen bir ayet-i kerime var. Rabb'imiz şöyle buyuruyor: 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim.' Üzerinizdeki nimetimi dediğine göre insanoğluna verilen bir nimettir İslam. Dünya, 1400 sene önce cahiliye döneminde İslam'a ne kadar muhtaç idiyse bugün ondan çok daha fazla muhtaç çünkü İslam evrensel bir dindir. Kıyamete kadar insanlık hep İslam'a muhtaç olacaktır."

Erbaş, kabulün ardından ABD vatandaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD'li gruba, proje kapsamında İslam'ın temel kavramları, ibadet ve ahlak kuralları hakkında bilgiler verildi.