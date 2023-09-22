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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Zürih'te cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsviçre'nin Zürih kentinde cuma namazını kıldırdı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 17:18 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Zürih'te cuma namazını kıldırdı
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Erbaş, Zürih'teki Schaffhausen Aksa Cami'nde hutbe okudu ve ardından cuma namazını eda etti.

Hutbesinin bir bölümünü Fransızca okuyan Erbaş, namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet etti ve istişarelerde bulundu.

Erbaş, İsviçre temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'den beraberinde geldikleri heyet ve buradaki Müslümanlarla cuma namazını eda etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın mesajlarını Avrupa'dan vermek ve Avrupa'daki vatandaşlarla buluşmak üzere İsviçre'ye geldiğini belirten Erbaş, "İnşallah Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili yarın Zürih'te gençlerimizle buluşacağız. İsviçre Diyanet Vakfı'mızın genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Çeşitli faaliyetlerle bu çalışmalarımızı en güzel bir şekilde tamamlayıp Türkiye'ye döneceğiz inşallah." dedi.

Schaffhausen Aksa Cami'nin temelini 4 yıl önce attıklarını hatırlatan Erbaş, bu kadar kısa bir sürede büyük fedakarlıkla caminin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Erbaş, camilerde çocukların ve gençlerin din eğitimi aldığını kaydederek, "Avrupa'da bizim evimizin dışında gidebileceğimiz tek yer camilerdir. Camiler bizim eğitim mekanlarımızdır. Sadece namaz kılma mekanlarımız değil. Aynı zamanda toplandığımız, sohbetlerimizi yaptığımız, cenazelerimizi uğurladığımız ve birbirimizle tanıştığımız çok güzel mekanlarımızdır. Dolayısıyla burada bu caminin yapılmış olması hem buradaki kardeşlerimiz hem de ülkemiz için çok büyük bir bahtiyarlıktır." ifadelerini kullandı.

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