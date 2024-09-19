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  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erbaş açıklamasında, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, afiyet ve hayırlı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

IHA19 Eylül 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erbaş mesajında, "Vatan ve mukaddesat uğruna "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadele eden, canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 19 Eylül Gaziler günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, afiyet ve hayırlı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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