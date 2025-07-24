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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mesajı: Gönlümüzü her daim umutla dolduruyor

Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bugün, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı kutlu günün yıl dönümü. Yıllar sonra müminleri yeniden bağrına basan, secdelerine kavuşan bu ulu mabedin sevinci, gönlümüzü her daim umutla dolduruyor' dedi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mesajı: Gönlümüzü her daim umutla dolduruyor
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Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı kutlu günün yıl dönümü. Yıllar sonra müminleri yeniden bağrına basan, secdelerine kavuşan bu ulu mabedin sevinci, gönlümüzü her daim umutla dolduruyor. Yüce Rabbimiz bu kutlu günü başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzündeki tüm mahzun mescitlerin ve mazlum yüreklerin özgürlüğüne vesile eylesin."

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