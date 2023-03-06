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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Kandili mesajında, 'Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir.' ifadelerini kullandı.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı
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Erbaş, İslam aleminin Berat Kandilini tebrik etti.

Kurtuluş müjdesi olan beratın, salih amel ve güzel ahlak üzere yaşamanın, aklı ve kalbi kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Allah'a sığınmayı hatırlattığını belirten Erbaş, bu gecede insanların kalplerinin ve hayatlarının derinliklerine doğru muhasebe yolculukları yaparak hallerini tefekkür etmeleri, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı duyarlılıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Erbaş, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ellerimizi ve gönüllerimizi huzuruna açarak halimizi Rabb'imize arz edelim. Tefekkür, tilavet, ibadet, istiğfar, dua ve niyazlarla bu geceyi daha güzel bir hayatın başlangıcı yapalım. Hakikat şu ki hayatı iman ve güzel ahlak üzere yaşayanlar dünya ve ahiret mutluluğunu elde edecek Allah'ın verdiği ömrü ona itaat ve teslimiyetle geçirenler kurtuluşa erecektir. Günah ve hatalara samimiyetle tövbe edenler mağfirete mazhar olacak, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirenler güven ve huzura kavuşacaktır. Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir. Adaleti, ihsanı, akrabalık bağlarını gözetenleri Rabb'imiz koruyup gözetecek, iyilik ve istikamet üzere yaşama gayretinde olanlara rahmetini ihsan edecektir.

Erbaş, mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz, 'Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir' buyurmak suretiyle yardımlaşma ve dayanışmanın Allah katındaki karşılığını vurgulamakta. 'Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer' hadisi şerifiyle müminlerin birbirlerinin hüzünlerine karşı duyarlılığını beyan etmektedir. Depreme maruz kalan kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderinceye kadar milletimizin yardımlaşma seferberliği devam edecektir."

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