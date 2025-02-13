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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Gecesi'nin, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsat olduğunu belirtti.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı
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Erbaş, yayımladığı mesajında, İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, bu günün iman ve samimiyetle Allah'a yönelen müminler için kurtuluş müjdesi olduğunu vurguladı.

Bu gecenin, ömür sermayesinin her an tükenmekte olduğu bilinciyle geçmişin muhasebesini yaparak hayattaki tüm olumsuzlukları terk etme, ruhu tövbe ve duayla arındırarak vahyin ve sünnetin rehberliğinde bir gelecek planlama fırsatı sunduğunu belirten Erbaş, "Berat Gecesi, tövbe ve istiğfarda bulunmak, günahlardan arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için son derece değerli bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'de, 'Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.' fermanıyla, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm müminleri tövbeye davet etmektedir. Kalbini ve ruhunu kötülüklerden ve günahlardan arındırarak iman ve istikamet üzerine bir hayat yaşayanları, dünyada huzur, ahirette ebedi kurtuluşla müjdelemektedir.

Bu sebeple idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, ellerimizi ve gönüllerimizi yüce Rabb'imizin engin merhametine açıp, 'Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, rahmetini ve mağfiretini istiyorum.' niyazıyla O'na halimizi arz ederek müjdesine nail olmaya çalışmalıyız. Hata ve günahlarımızdan arınarak ömrümüzün kalan kısmını Allah'a iman, itaat ve teslimiyetle geçirmenin kararlılığını kuşanmalıyız."

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