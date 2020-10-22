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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:55
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Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii'ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerin ve kutsalların hiçe sayıldığını belirtti.

Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınadığını vurgulayan Erbaş, "Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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