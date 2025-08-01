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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan birlik vurgusu: Siyonist işgal, haçlı işgali kadar sürmeyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bütün Müslümanlar güçlerimizi birleştirirsek, sizin bir arada durduğunuz gibi İslam alemi güçlerini birleştirirse, maddi ve manevi duruşunu bir araya getirirse Kudüs'teki, Gazze'deki, Filistin'deki bu işgal geçmiş haçlı işgali kadar sürmeyecek inşallah' dedi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan birlik vurgusu: Siyonist işgal, haçlı işgali kadar sürmeyecek
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs ve Filistin Davasını Destekleme Kampa" gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Erbaş, İslamiyet'in yeryüzüne insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini ifade etti.

Erbaş, kampta Filistin'deki soykırıma, Gazze'deki katliama "dur" demek için farklı ülkelerden gençlerin bir araya geldiğine dikkati çekerek, "Gazze'deki kardeşlerimizin yanında yer aldığınızı, hiç olmazsa birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya seslenmek ve dünyaya duruşunuzu göstermek için buradasınız." ifadelerini kullandı.

Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü işgalden kurtardığını anımsatan Erbaş, "1948 yılında orada bir siyonist hakimiyeti ve işgali oluştu. O siyonist işgal 80 senedir neredeyse devam ediyor. İnşallah siyonist işgal, geçmişte haçlı işgali kadar sürmeyecek. Buna gönülden inanıyoruz. Bütün Müslümanlar güçlerimizi birleştirirsek, sizin bir arada durduğunuz gibi İslam alemi güçlerini birleştirirse, maddi ve manevi duruşunu bir araya getirirse Kudüs'teki, Gazze'deki, Filistin'deki bu işgal geçmiş haçlı işgali kadar sürmeyecek inşallah." diye konuştu.

"NEREDE MAZLUM VARSA BÜTÜN İNSANLIK OLARAK O MAZLUMLARIN YANINDA YER ALMALIYIZ"

İslamiyet'te dinine, inancına, ırkına ve kültürüne bakılmadan nerede bir mazlum varsa yardım edildiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Filistinliler ve Gazze'dekiler 'Müslümandır' diye uzak durursanız, bu sizin insanlığınıza yakışmaz. Dolayısıyla nerede mazlum varsa bütün insanlık olarak o mazlumların yanında yer almalıyız. Bunu bütün insanlığın bilmesi gerekiyor. Dünya barışı ve dünyada zulmün ortadan kalkması için buna ihtiyaç var. Gençler olarak bütün dünyaya ve insanlığa burada örnek olacak bir duruş sergiliyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum sevgili gençler."

Erbaş, konuşmasının ardından kampta kurulan Kudüs Bilinç İstasyonu ile Kudüs Oyun İstasyonu'nu ziyaret ederek, izcilerden bilgi aldı.

12 farklı ülkeden 500'den fazla izcinin katıldığı kampta, katılımcıların kendi kültürlerini ve mutfağını tanıttığı stantları gezen Erbaş'a, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı da eşlik etti.

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