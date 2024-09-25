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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din ve bilim mesajı: Hakikati, çağın idrakine bugünün diliyle yeniden sunmak lazım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din ve bilim arasındaki ilişkiyi, biri güçlenirken diğeri zayıflayan, biri ilerlerken diğeri yok olmaya mahkum olan iki şey arasındaki ilişki gibi görmek ve göstermek isteyen yaklaşımlar bulunduğuna işaret ederek, 'Bugün, yeni şeyler söylemek lazım. Hakikati çağın idrakine bugünün diliyle yeniden sunmak lazım.' dedi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din ve bilim mesajı: Hakikati, çağın idrakine bugünün diliyle yeniden sunmak lazım
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Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Müslüman alimlerin yaptıkları çalışmaları örneklerle anlatan Erbaş, üniversitelerde fenni ve sosyal bilimlerden, ilahiyat alanlarından oluşturulacak "ders havuzu" ile öğrencilere farklı dallardan da ders seçmesine imkan tanınması önerisini dile getirdi.

Erbaş, "Bunu mümkün olduğunca interdisipliner metot çerçevesinde, bizim de ilim tarihimize uygun bir şekilde üniversitelerde bu havuzu mümkün olduğunca genişletmek lazım. O zaman lisede öğrendiği bilgileri de unutmaz üniversiteye gittiğinde öğrenci." dedi.

"EVRENSEL BİR MESAJ OLDUĞU UNUTULMAMALI"

Kur'an-ı Kerim'in muhatap aldığı toplumun idrak kapasitesini, kültür düzeyini ve o döneme ait bilgi seviyesini dikkate alması gerçeğinin önemini vurgulayan Erbaş, "Bununla birlikte ilahi vahyin, tüm zamanların ve mekanların fevkinde, kıyamete kadar tüm insanlığın idrakine hitap edebilen evrensel bir mesaj olduğu da unutulmamalıdır." dedi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Din ve bilim arasındaki ilişkiyi, biri güçlenirken diğeri zayıflayan, biri ilerlerken diğeri yok olmaya mahkum olan iki şey arasındaki ilişki gibi görmek ve göstermek isteyen yaklaşımlar her zaman olacaktır. Kadim ulemamız, geçmişte tezahür eden bu tür marazi düşüncelere ilmin vakarına yaraşır şekilde gereken cevabı vermiştir. Bugün, yeni şeyler söylemek lazım. Hakikati çağın idrakine bugünün diliyle yeniden sunmak lazım. Bu sebeple kavli ve kevni ayetler arasındaki tenasübü ortaya koymaya yönelik olarak bir seri halinde gerçekleştirilen bu sempozyumları son derece önemsiyorum. Buradan özellikle kevni ayetlerin doğru anlaşılması noktasında ufuk açıcı yaklaşımlar çıkacağına inanıyorum."

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