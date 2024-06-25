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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac organizasyonuna ilişkin açıklama: Bütün imkanlarımızı seferber ettik

Hac organizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizin sıkıntı yaşamaması, ibadetlerini rahat bir ortamda yapabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Milletimizin duasını aldık' dedi.

AA25 Haziran 2024 Salı 14:13 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac organizasyonuna ilişkin açıklama: Bütün imkanlarımızı seferber ettik
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşmada konuşan Erbaş, görevli personelle 90 bine yakın vatandaşın 2024 hac ibadetini en güzel şekilde yapmaları için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

"MİLLETİN DUASINI ALDIK""

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizin sıkıntı yaşamaması, ibadetlerini rahat bir ortamda yapabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Milletimizin duasını aldık. Aynı zamanda bu sene de yine organizasyon olarak birincilik ödülü aldık. Bu da millet olarak iftihar etmemizi gerektiren bir güzellik" değerlendirmesini yaptı.

TDV'nin Kurban Bayramı'nda yine tarihi bir rekora imza attığını vurgulayan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 750 bine yakın kurban hissesini hiçbir sıkıntı yaşamadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu kadar büyük bir organizasyonu yüzümüzün akıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

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