Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Heniyye suikastına sert tepki

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."