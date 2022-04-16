Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki

Erbaş, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum.

Her yıl özellikle ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarını artıran İsrail, kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemekte, Müslümanların yaşadığı bölgelerde saldırılarını sürdürmekte ve şüphesiz tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır. İsrail'in müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve Müslümanların hayat alanlarını gasbetmeye yönelik takındığı tahrik ve tehdit dolu politikaları asla kabul edilemez."

