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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye rahmet diledi.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayımladığı taziye mesajında, el-Karadavi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Zira ilahi vahyi hayat düsturu edinen, insanlığı hak ve hakikate yönelten, istikamet üzere yaşamanın yollarını gösteren bütün alimler, peygamberlerin varisleridir. Onlar, insanlığın yolunu, ufkunu ve geleceğini aydınlatan yeryüzü kandilleridir. Çağımızın kandillerinden merhum Yusuf el-Karadavi, İslam'ın hüküm, ilke ve değerlerinin anlaşılması ve yaşanması için ömrünü vakfetmiş, ümmetin müdafaası için büyük mücadeleler vermiş, müstakim duruşuyla Müslümanlara ilham kaynağı olmuş mümtaz bir alim olarak nesiller boyu daima rahmet ve minnetle yad edilecektir. Kendisinin ebedi alemde rıza-i Bari'ye nail, O'nun sonsuz rahmetine ve mağfiretine mazhar olmasını diliyorum. Rüz-i mahşerde peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salihlerle haşr-u cem olmasını Yüce Rabb'imizden niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm İslam alemine sabır ve başsağlığı diliyorum."

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