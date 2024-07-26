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Diyanet İşleri Başkanı: Filistin'de, Gazze'de zalim Siyonistler Müslümanları katlediyor

“İl Buluşmaları” programı çerçevesinde geldiği Sinop'ta Diyanet Gençlik Merkezi ve TDV Yayınevi'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Filistin'de, Gazze'de zalim Siyonistler Müslümanları katlediyor. Buna kim engel olacak? Bizler engel olacağız” dedi.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı: Filistin'de, Gazze'de zalim Siyonistler Müslümanları katlediyor
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Sinop'ta düzenlenen bazı etkinliklere katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu mübarek cuma gününde Alaaddin Camiizin hemen karşısında Diyanet Gençlik Merkezimizin ve Türkiye Diyanet Vakfı kitapevimizin açılışını yapıyoruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizi, çocuklarımızı çok önemsiyoruz. İstiyoruz ki, okuyan gençliğimiz olsun. Peygamber ahlakıyla ahlaklanan gençliğimiz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu açtığımız merkez nice çocuklarımızın yetişmesine vesile olsun" diye konuştu.

Erbaş, açılış sonraso ise Sinop Gazi Çelebi Spor Salonu'nda 284 hafız için düzenlenen hafızlık icazet programına katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "En hayırlı merasimdeyiz. En hayırlı işin tamamlandığı, merasimlerin yapıldığı anda en hayırlı andır. Peygamber Efendimiz 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' buyuruyor. Hafızlarımız burada en hayırlı işi yaptılar ve kendileri o hayrın sahibi oldular. İstiklal Marşı şairimiz 'Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an. Kur'ansız canavardan beterdir insan' diyor ya Mehmet Akif Ersoy. Allah rahmet eylesin. Dün Balkanlar'da 1. Dünya Savaşı'nda yapılan mezalimi, o Kur'an'dan uzak insanların nasıl zalim olduklarını anlatmak için bu mısraları dile getirmiş. Ama mısralar o kadar yeni söylenilmiş gibi ki işte bugün Filistin'de, Gazze'de zalim siyonistler Müslümanları bebek demeden, çocuk demeden, masum demeden üzerlerine bombalar yağdırarak nasıl katlediyor, nasıl soykırım yapıyor. Görüyoruz değil mi? Buna kim engel olacak? Bizler engel olacağız. Susmayacağız, durmayacağız, elimizle yapmamız gerekeni biz de yapacağız. Dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle yapacağız" ifadelerini kullandı.

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