İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2021 Cuma / 8 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,722
  • EURO
    10,3625
  • ALTIN
    497.844
  • BIST100
    1397.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kosova'da Cuma namazını kıldırdı
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kosova'da Cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'nın Prizren kentinde, TİKA'nın restorasyonunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Osmanlı döneminden kalma Sinan Paşa Camisi'nde Cuma namazını kıldırdı.

DHA18 Haziran 2021 Cuma 15:29 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 15:29
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Kosova'da bulunmaktan gerçekten çok bahtiyarım, mutluyum. Çünkü Evlad-ı Fatihan beldesi Kosova'da Sinan Paşa Camisi'nde Cuma namazı kılmak, gerçekten burada kardeşlerimizde beraber olmak bizim için mutlulukların en büyüğü" dedi.

"MİNARELERİN YÜKSELDİĞİNİ GÖRMEK, BU BELDELERİN İSLAM ŞEHRİ OLDUĞUNUN MÜHRÜDÜR"

"İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz her zaman devam edecektir" diyen Erbaş, "Balkan diyarlarında, minarelerin böyle göklere doğru yükseldiğini görmek bu beldelerin bu şehirlerin İslam şehri oluşunun bir mührüdür. Ecdadımız o mührü vurmuş, bugün kardeşlerimiz de devam ettiriyorlar. Daha da güzel, daha nitelikli camiler inşa ediliyor. Allah kendilerinden razı olsun. Biz hep dua ediyoruz, camilerimiz, medreselerimiz, Kur'an kurslarımız daha da artacaktır. Camiler olmazsa İslam'ın buralarda eseri kalmaz. Dolayısıyla biz çok önem veriyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Kosova Diyanet İşleri Başkanı Naim Tırnava ve Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da eşlik etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.