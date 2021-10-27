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Diyanet İşleri Başkanlığından alkollü içecek alımları hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını bildirdi.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 17:52 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:52
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında, Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde, '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu, yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla, alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

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