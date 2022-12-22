Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS ile personel alacak! Diyanet personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam etmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esasına göre Diyanet Akademisine aday din görevlisi alacak. Diyanet personel alımı, 2022 KPSS puanı esas alınarak yapılacak. Peki Diyanet personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022- 06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

DİYANET PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

Diyanet personel alımı 2022 için adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI



KKÖ ( Kur'an Kursu Öğreticisi ) 1300 Personel,

İH ( İmam-Hatip ) 4600 Personel,

MK ( MüezzinKayyım ) 300 Personel,

DİYANET PERSONEL ALIMI SINAVINA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

6. Sınav Konuları:

A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

c) Hitabet (10 puan).

B) Müezzin-kayyım için;

a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

c) Ezan ve ikamet (10 puan).

7. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan "Aday Din Görevlisi Yeterlikleri" esas alınacaktır.