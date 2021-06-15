Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları' 5 Temmuz'da başlayacak

DHA 15 Haziran 2021 Salı 10:59 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 10:59

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce '2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları' belirlendi. Yaz Kur'an kurslarına ilişkin alınacak tedbirler ve hazırlıklara yönelik çalışma esasları 81 İl Müftülüklerine gönderildi. Buna göre; 'Yaz Kur'an Kursları', bu yıl da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrim içi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek. 2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken, başvurular 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya 'www.diyanet.gov.tr' üzerinden yapılabilecek.

ÇOCUKLAR YÜZ YÜZE, GENÇLERE ONLİNE EĞİTİM

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

'COVİD-19 SALGIN REHBERİ' HAZIRLANDI

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, pandemi sebebiyle Kur'an kurslarındaki tedbirlere ilişkin 'Covid-19 Salgın Rehberi' hazırladı. Bu kapsamda alınan tedbirler şu şekilde belirlendi:

"Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek. 18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' adı altında dilekçe vermeleri gerekecek. Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek. Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek. Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak. Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak."