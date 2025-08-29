İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dijital dönem: Tüm işlemler e-Devlet'te

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları, e-Diyanet uygulamasıyla bir araya getirildi.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Diyanet uygulaması kullanıma sunuldu.

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

Başkanlığın e-Diyanet uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

