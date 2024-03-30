İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanlığından depremzedelere verilen iftarla ilgili habere ilişkin açıklama
Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığından depremzedelere verilen iftarla ilgili habere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde Malatya'da verilen iftara ilişkin 'Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra' haberiyle ilgili, 'Başkanlığımız, yanıltıcı, iyi niyet taşımayan maksatlı haberler karşısında, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra yaralarını sarma noktasında da vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlığını sürdürmeye devam edecektir.' açıklaması yapıldı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığından depremzedelere verilen iftarla ilgili habere ilişkin açıklama
ABONE OL

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede "Depremzedeye makarna, protokole mükellef sofra" başlığıyla haber yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihli Malatya'yı etkileyen deprem felaketi sonrasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin, depremden etkilenen Malatyalı vatandaşlara yönelik manevi destek hizmetlerini yürütmeye ve yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiği aktarıldı.

Ramazan ayının girmesiyle Malatya'da konteynerlerde yaşayan ve evinde iftar yapmak isteyen ihtiyaç sahiplerine TDV koordinesinde Kernek bölgesinde ve Miad konteyner kentte açılan iftar çadırında günlük yaklaşık 3 bin kişilik, farklı menülerle hazırlanan iftariyelikler dağıtıldığı kaydedildi.

Bölgede yapılan hizmetleri yerinde görmek ve ramazan ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelerek manevi destek sunmak maksadıyla birkaç programa katılım sağlayan Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan başkanlığındaki heyetin, iftar çadırında da yemek dağıtımına eşlik ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaldıkları konteynerlerde veya evlerinde aileleriyle birlikte iftar etmek isteyen vatandaşlarımız, iftar çadırında dağıtılan yemeği sefer tasları ile alıp eve veya konteynerlerine götürmektedir. Heyetin hazır bulunduğu iftariyelik dağıtımında günün menüsü; domates çorbası, tavuk sote, soslu makarna, ayran, su ve ekmek şeklindedir.

Diyanet Akademisi Başkanı Kaan ve beraberindeki heyet, buradaki programın ardından, depremde vefat eden Diyanet personelinin aileleri, yakınlarını kaybeden ve depremde zarar gören Diyanet personeli ve bölgede cami ve Kur'an kursu yapımına katkı sunan hayırseverlerin katıldığı iftar programına da iştirak etmiştir. 'Protokol yemeği' olarak basında çarpıtılarak yer alan habere konu yemek menüsü ise diğer menüyle benzer şekilde mercimek çorbası, sebzeli yemek, salata, tatlı, ayran, su ve ekmek şeklindedir.

Başkanlığımız, yanıltıcı, iyi niyet taşımayan maksatlı haberler karşısında, toplumu din konusunda aydınlatma görevinin yanı sıra yaralarını sarma noktasında da vatandaşlarımızın her zaman yanında olma kararlığını sürdürmeye devam edecektir."

  • diyanet haberleri
  • yemek programı
  • depremzedeler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.