Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Umre ziyareti açıklaması

27 Şubat 2020 Perşembe13:32 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:32

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle Umre ziyaretlerini askıya almasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Diyanet açıklamasında Türk vatandaşlarının dönüş tarihlerinde bir değişikli olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan devleti corona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı Umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur. Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede corona virüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır."