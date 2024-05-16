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Diyanet İşleri Başkanlığını eleştiren zihniyete sert tepki: İki yüzlüsünüz

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik eleştirilere tepki gösterirken, 'Arapça tabelaya, Suriyeli ve Afgan sığınmacıya karşı çıkan zihniyetle Diyanet'i eleştiren zihniyet aynı. Ukrayna'dan savaştan kaçıyor ülkemize geliyor, ona bir şey demiyorsunuz. İki yüzlüsünüz; aslında İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıyorsunuz.' dedi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığını eleştiren zihniyete sert tepki: İki yüzlüsünüz
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Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörü ve çiftçilere yönelik dezenformasyon yapıldığını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde verilen hizmetlerin, Cumhuriyet'in 80 yılında yapılanların en az iki katı olduğunu belirten Yıldırım,"Acaba siz mi başka memlekette yaşıyorsunuz yoksa biz mi başka memlekette yaşıyoruz?" sorusunu yöneltti.

Tarımsal verilerin, AK Parti dönemlerinin başarısını net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Yıldırım, 2002'den itibaren tarım sektörü ve çiftçi verilerini sıralayarak, Türkiye'nin tarımda Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer aldığını anlattı. Çiftçi sayısının artmamasının, köy okullarının kapatılması sonucu göçün artmasından kaynaklandığını söyleyen Yıldırım, AK Parti iktidarlarında tarımın ve çiftçinin yoğun şekilde desteklendiğini aktardı.

Tarımsal üretimde "İsrail tohumu kullanıldığı" iddialarına değinen Yıldırım, Türkiye'nin, ihracatında da önemli bir kalemi oluşturan, yerli tohum alanındaki başarısına işaret etti. Yıldırım, "İçimizdeki İsrailliler, İsrail'den daha fazla İsrail reklamını yapar hale geldi." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesine yönelik sosyal medyadaki söylemleri anımsatan Yıldırım, "Arapça tabelaya, Suriyeli ve Afgan sığınmacıya karşı çıkan zihniyetle Diyanet'i eleştiren zihniyet aynı. Ukrayna'dan savaştan kaçıyor ülkemize geliyor, ona bir şey demiyorsunuz. İki yüzlüsünüz; aslında İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıyorsunuz." dedi.

Adem Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Arapça tabelalar konusundaki ifadelerine ilişkin de "Ben zaten bununla ilgili bir basın açıklaması yaptım. 'Arapça'ya Kur'an dili olduğu için mi karşısınız?' diye sordum. Sağ olsun Özgür Bey de geçen hafta çıktı, aynı şeyi söyledi. Çünkü amaç belli, açık ve seçik buraya savaş ilan ediliyor." şeklinde konuştu.

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