Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Üniversite öğrencileri için daire kurduk

Erbaş, kentteki programı kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'nde yapımı süren Prof. Dr. Erdal Kayhan Camisi bünyesindeki 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katılan Erbaş, merkezleri hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erbaş, devletin, geleceğin teminatı olan gençlere destek verdiğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunu vazife edindik. Sırf gençlerimize hizmet etmesi için Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı kurduk. Gece gündüz, ülkemizin her yerinde, başta üniversitelerimiz olmak üzere gençlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet bünyesindeki merkezler hakkında bilgi veren Erbaş, şöyle konuştu:

"Mersin Üniversitemizin Diyanet Gençlik Merkezi ile 1326 merkezimizde faaliyet göstermiş olacağız inşallah. Toplumumuz, devletini milletini seven, vatanına aşık, ezanına, bayrağına bağlı, Rabb'ini, Peygamber'ini bilen gençlerden oluşsun istiyoruz. Millet ve devlet olarak derdimiz, amacımız bu. İnşallah bu gençlik merkezinde merhum Erdal hocamızın (Eski MEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Kayhan) taşımış olduğu o yüce ruhu taşıyacak gençler yetiştirmek nasip olur, ismini yaşatmış oluyoruz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum."

Erbaş'ın konuşmasının ardından 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Genç Ofis'in açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MEÜ Rektörü Yaşar, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Aydın Yığman ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.