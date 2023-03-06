Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüleri, Hatay'da çocuklara oyuncak dağıttı

Depremzedelere destek sağlamak ve moral vermek amacıyla federal ve eyalet kadın birlik başkanlarından oluşan DİTİB gönüllüleri, Hatay'daki yardım çalışmaları kapsamında yemek dağıttı.

Depremzede ailelerle bir araya gelerek destekte bulunan gönüllüler, çocuklara yönelik çeşitlik etkinlikler de düzenledi.

Gönüllüler, depremzede çocuklara oyuncak da hediye etti.

DİTİB Federal Kadın Çalışmaları Koordinatörü Nurten Afat, gönüllü kadınlar adına yaptığı açıklamada, depremzedelere destek olmaktan ve çocukların yüzündeki gülümsemeleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Depremzedelere daha fazla destek olmak için gayretlerinin arttırarak devam edeceklerini belirten Afat, şunları kaydetti:

"Kış şartları bölgede ağır geçtiği için kadınlar olarak DİTİB tarafından başlatılan konteyner konutlara acil ihtiyacın olduğunu müşehade ettik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gönüllü olarak bölgeye geldik, gece gündüz çalışmalara destek verdik, ikramlarda bulunduk, çocuklarla etkinlikler düzenledik. Bu imkanı sağlayan DİTİB teşkilatımıza ve camilerde düzenlenen etkinliklere destek veren tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun."