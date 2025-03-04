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Diyanet Vakfı, Mali'de 4 bin kişiye iftar verecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında 'Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin' temasıyla yurt içinde ve dışında başlattığı yardım kampanyası kapsamında, Mali'de zor şartlarda yaşayan Müslümanlara da destek sağladı.

AA4 Mart 2025 Salı 16:23 - Güncelleme:
Diyanet Vakfı, Mali'de 4 bin kişiye iftar verecek
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TDV'nin ramazan programı kapsamında Bamako, Segou, Kidal, Gao, Djenne ve Timbuktu'da 5 bin gıda kolisi dağıtılacak ve 4 bin kişilik iftar verilecek.

TDV Batı Afrika Bölge Temsilcisi Furkan Faruk Taze, AA muhabirine, yüzde 95'i Müslüman bir ülke olan Mali'de TDV'nin temsilcilik açtığını söyledi.

5 BİN AİLEYE ULAŞTIRILACAK

Temsilciliğin Batı Afrika ülkelerine de yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Taze, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak Mali'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan programları kapsamında gıda kolisi dağıtımına geldik. Gıda kolisinde 5 kilogram pirinç, 4 kilogram fasulye, 3 kilogram makarna, 3 kilogram şeker, 1 kilogram tuz, 5 litre sıvı yağ ve 1 kilogram hurma bulunmaktadır." diye konuştu.

Taze, "Bağışçılarımızın yardımlarını ramazan boyunca buradaki 6 bölgede ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kidal, Gao, Djenne ve Timbuktu'da yaşayan insanların yaklaşık 10 yıldır savaş, açlık ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirten Taze, "Yapmış olduğunuz bu yardımlar sayesinde, yeterli kazanca sahip olamayanlar ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirebilecek." ifadesini kullandı.

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