Diyanet ve Kosova İslam Birliği Başkanlığı arasında iş birliği

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imza töreni öncesi Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Erbaş ve Terneva, iki ülke arasında din hizmetleri, din eğitimi, vakıf hizmetleri, yardım faaliyetleri, dini saha araştırmalarına kadar pek çok konuyu kapsayan iş birliği protokolünü imzaladı.

Erbaş, törendeki konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kosova İslam Birliği Başkanlığı arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirterek, Diyanetin Kosova'daki faaliyetlerinin protokolle artarak süreceğini bildirdi.

Kosova İslam Birliği Başkanı Terneva da Türkiye'nin Kosova halkına gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, "Bu protokol, gelecekte daha güzel işlerin yapılacağı konusunda bizi biraz daha itecek ve iki kurum arasındaki çalışmalardan dolayı bizi biraz daha canlı tutacaktır. İslam dinimize zarar vermek isteyen kişilere fırsat vermemiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile Türkiye Cumhuriyeti Priştina Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak da katıldı.

- PROTOKOLÜN İÇERİĞİ

Protokolle iki ülke arasındaki ortak dini, tarihi ve kültürel mirastan güç alarak, mevcut olan hizmetlerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol, din hizmetleri, din eğitimi, vakıf hizmetleri, yardım faaliyetleri, dini saha araştırmaları, dini yayınlar ile bölgedeki dini teşkilatlar arasında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri sunulmasını, bu alanlarda iki ülke yasalarına uygun ve çıkarları koruyacak şekilde yardımlaşma ve dayanışmanın geliştirilmesini içeriyor.

Protokol uyarınca, basılı, sesli, görsel ve dijital yayınların ihtiyaç duyulan dillerde hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin iş birliği ile iki başkanlığın televizyon ve radyo kuruluşları alanında program geliştirme, materyal paylaşma, ortak yayın düzenleme, personel ve teknik destek konularında tecrübe paylaşımı yapılacak.

Örgün ve yaygın eğitimin her alanında özellikle Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik ortak çalışmalar ile bu çerçevede ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarının oluşturulması, idaresi, geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımı konularında iş birliği yapılacak.

İki ülke, üniversiteler ve diğer kurumlarla istişarelerde bulunmak ve ders vermek amacıyla, bilim adamlarını ve alan uzmanlarını karşılıklı şekilde kültürel ve tarihi miras üzerinde çalışma yapmaya teşvik edecek.