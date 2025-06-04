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'Diyanet'e Kur'an-ı Kerim meallerini toplatma ve imha yetkisi verildi' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Diyanet İşleri Başkanlığına, sakıncalı bulduğu Kur'an-ı Kerim meallerini toplatma ve imha etme yetkisi verildi' iddiasını yalanladı.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
'Diyanet'e Kur'an-ı Kerim meallerini toplatma ve imha yetkisi verildi' iddiasına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın aksine sakıncalı yayınların toplatılma ve imha edilme yetkisinin doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığına değil, yetkili ve görevli yargı mercilerine verildiği belirtildi.

TBMM Genel Kurulu'nda önceki günlerde kabul edilerek yasalaşan, "Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni düzenlemeyle birlikte Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meali veya tercümesi adıyla yapılan yayınları, Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecektir. Yapılacak inceleme sonunda, 'İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu' Kurul tarafından tespit edilen yayınların, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı mercine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine yargı mercileri tarafından karar verilebilecektir. Yayının internet ortamında yapılması halinde de Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı merci, bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını verebilecektir. Bu kararlara ve Diyanet İşleri Başkanlığının talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı mercine itiraz yoluna gidilebilecektir."

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