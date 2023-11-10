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Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, vefatının 85'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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Başkanlıktan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne erişilen Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında saygı ve minnetle yad edildiği belirtildi.

Anma mesajında, "Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek, devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır." ifadesine yer verildi.

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