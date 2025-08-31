İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet'ten ''altın varaklı davetiye'' iddialarına yalanlama
Güncel

Diyanet'ten ''altın varaklı davetiye'' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası davetiyelerinde altın varak kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

IHA31 Ağustos 2025 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Diyanet'ten ''altın varaklı davetiye'' iddialarına yalanlama
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası için hazırlanan davetiyelerin 'altın varaklı' olduğu ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya mecralarında yer alan Mevlid-i Nebi Haftası davetiyeleriyle ilgili 'altın varaklı' olduğu öne sürülen haberleri yalanladı. Davetiyelerin yalnızca Hicri 1500'üncü yıl anısına kültürel bir hatıra olarak tasarlandığı, tasarruf tedbirlerine riayet edildiği belirtildi.

"BAŞKANLIĞIMIZIN DAVETİYELERİ HAKKINDA GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALAR YER ALMAKTADIR"

Başkanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Başkanlığımızın Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik davetiyeleri hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası, Peygamber Efendimizin (s.a.s) dünyaya teşriflerinin Hicri 1500'üncü yılı olması vesilesiyle, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve 'Doğumunun 1500'üncü Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed' temasıyla kutlanacaktır. 3 Eylül 2025 - 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında devam edecek etkinlikler bu yılın önemine uygun şekilde planlanmıştır."

"MEDYA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI HAKKINDA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Yapılan açıklamada, davetiyelerin geçmiş yıllardan farklı olarak sadece bir davetiye değil, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in hatırasını yaşatacak bir kültürel hatıra niteliğinde hazırlandığı belirtilerek, "Davetiyeler sade bir üslupla tasarlanmış olup, ön yüzünde gül motifi, arka yüzünde program bilgileri yer almaktadır. Ayrıca birçok davetliye dijital olarak iletilmiştir. Bazı haberlerde iddia edildiği gibi altın varaklı bir basım kesinlikle söz konusu değildir. Davetiyeler, piyasadaki standart baskı teknikleriyle hazırlanmış olup, Başkanlığımız bugüne kadar hiçbir davetiyesinde altın süsleme unsurlarına yer vermemiştir. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan ve maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan söz konusu bu yalan haberlerin yer aldığı medya ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.