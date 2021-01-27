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Diyanet'ten CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı' iddiasına yalanladı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:39
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Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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