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Güncel

Diyanet'ten çok önemli 'zekat' açıklaması

Diyanet: 'Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir.'

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:57 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:57
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Tarihi eser satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

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