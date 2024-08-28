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Diyanet'ten hafız olmak isteyenlere rehber kitap

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik 'Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabı' hazırladı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
Diyanet'ten hafız olmak isteyenlere rehber kitap
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Alanında uzman kişilerce hafızlık eğitim süreçlerinin anlatıldığı kitap, öğrenci, öğretici ve ailelere rehberlik etmek amacıyla kaleme alındı.

Kitaptaki içeriklere ilişkin videolara Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasından ulaşılabilecek.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine, Başkanlığın hafızlık eğitimiyle ilgili özveriyle çalıştığını, yeni teknikler ve adımlarla yol almaya devam ettiğini söyledi.

İslam dünyasında bir gelenek olan hafızlıkla ilgili yeni bir kitap hazırladıklarını belirten Akbulut, "Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabımızı önümüzdeki eğitim döneminde öğreticilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşacağız." dedi.

- "HAFIZLIK UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUKTUR"

Akbulut, kitabın çok farklı açılardan ele alınarak yazıldığını anlatarak, "Hafızlık uzun soluklu bir yolculuktur. Çünkü 30 cüzden oluşan bir kitabı ezberliyorsunuz. Herhangi bir kitap ile Kur'an-ı Kerim arasında büyük farklılıklar var. Ezber yapılırken çocuğun neye ihtiyacı var, neler engel oluyor, psikolojik danışmanlıktaki arkadaşlarımız bunlara yönelik hazırlık yaptılar. Sonra velilere ailede hafız yetiştirmenin önemi nedir, bunları anlattılar. Bunun yanında bir öğretici hafız yetiştirirken nelere dikkat etmesi gerekir gibi şeyler yazıldı." bilgisini paylaştı.

- "HAFIZLIĞI ÇOCUKLARA SEVDİRME GAYESİNİ TAŞIYORUZ"

Hafızlığı çocuklara sevdirme gayesini taşıdıklarını vurgulayan Akbulut, bir yanda öğrencilerin ezberini pekiştirirken öteki yandan da onların ruh dünyasını korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

Akbulut, hafızlık kurslarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetini yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, "Geleneksel hafızlık eğitimini biraz formatından çıkartıp modern hayatın öğretileriyle pedagojik formasyon ilave ederek, her çocuğun yeteneği, becerileri ölçüsünde bireysel farklılıklarını gözeterek sağlıklı bitirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için hafızlık rehber kitabı hazırlandı." şeklinde konuştu.

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