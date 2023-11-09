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Diyanet'ten İsrail'e destek veren markalara boykot

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail'e destek veren markaları boykot edecek.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Diyanet'ten İsrail'e destek veren markalara boykot
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının tesis ve işletmelerinde İsrail'in zulmüne ortak olan markalara yer vermeyeceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aldığımız karar doğrultusunda tüm tesis ve işletmelerimizde İsrail'in zulmüne ortak olan ürün ve markalara yer verilmeyecektir. Boykotun kararlı ve devamlı bir şekilde sürdürülmesinin, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyor, tüm kardeşlerimizi bu toplumsal duyarlılığa destek olmaya davet ediyorum."

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