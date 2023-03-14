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Diyanet'ten sözlü sınav duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kadroya geçmek isteyen vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar için sözlü sınav yapacak.

AA14 Mart 2023 Salı 10:36 - Güncelleme:
Diyanet'ten sözlü sınav duyurusu
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Resmi Gazete'de yer alan sözlü sınav duyurusuna göre, 28 Kasım 2022'de vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyım olarak görev alanlar 27 Mart saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.

Sınav süreciyle ilgili bütün duyurular Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Ankara, İstanbul (Anadolu) ve Kayseri'de sözlü yapılacak sınav için adaylar, girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda tercih edecek.

Sınav tarihi, başvuruların ardından gerekli hazırlıklar tamamlanınca ilan edilecek.

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