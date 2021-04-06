İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Nisan 2021 Salı / 24 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,157
  • EURO
    9,6456
  • ALTIN
    454.255
  • BIST100
    1434.64
Güncel

Diyanet'ten 'teravih namazı' kararı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.' dedi. Erbaş, 'Aşı olmak orucu bozar mı' sorusuna da yanıt verdi.

06 Nisan 2021 Salı 11:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 11:41
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik' dedi.

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı:

'Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.