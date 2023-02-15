İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8476
  • EURO
    20,1947
  • ALTIN
    1112.37
  • BIST100
    4948.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yoğun mesai
Güncel

Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yoğun mesai

Adalet Bakanlığına bağlı Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı bünyesindeki Biyoloji İhtisas Dairesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazından çıkarılan ancak teşhis edilemeyen cenazelerin kimliklendirilmesi için yoğun mesai harcıyor.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yoğun mesai
ABONE OL

Depremlerin etkilediği illerdeki enkazlardan çıkarılan ve Diyarbakır'a gönderilen cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılması için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul, Ankara, Erzurum, Trabzon biyoloji ihtisas daireleri ve Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Acil Biyoloji Şubesi'nden uzman personel Diyarbakır'da görevlendirildi. Uzman ekip, sağlanan ekipman desteğiyle kesintisiz mesai yürütüyor.

Yakınları tarafından teşhis edilen ya da parmak izinden belirlenen cenazeler, referans numune alındıktan sonra yakınlarına teslim ediliyor.

Teşhis edilemeyen cenazelerle kayıp yakınlarının DNA profilleri, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas dairelerinin ortak kullanımında olan Laboratuvar İnformasyon Sistemine (LİS) kaydediliyor.

LİS'te karşılaştırılan DNA profillerinden uyumlu olanların kimliklendirme raporları yazılıyor. Hazırlanan raporlar ilgili savcılık ve Morg İhtisas Dairesine UYAP sistemi üzerinden gönderilerek, rapor doğrultusunda cenazeler yakınlarına teslim ediliyor.

Özelliğini kaybetmemiş kan, ağız içi sürüntü ve doku örnekleriyle yapılan kimliklendirme çalışmasının yaklaşık 5 saatte tamamlandığı, kemik, diş veya doku örnekleri üzerinden yapılan kimliklendirmenin ise 2 güne kadar uzayabildiği belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.