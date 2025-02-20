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Diyarbakır anneleri: Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu almakta kararlıyım

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu yaptığı açıklamada, 'Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu almakta kararlıyım, vazgeçmeyeceğim, ayaklarım tuttukça buraya geleceğim' dedi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri: Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu almakta kararlıyım
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1998'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Tokay, "Eylemimizde kararlıyız. Tek bir evlat dağda kalmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Devletimizin gücüyle evlatlarımız gelip teslim oluyor. Her gelen çocuk bizim için büyük bir umut. İnşallah diğer anne ve babaların yaşadığı sevinci biz de yaşarız." dedi.

"AYAKLARIM TUTTUKÇA BURAYA GELECEĞİM"

Oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu da evlatları için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

"Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu almakta kararlıyım, vazgeçmeyeceğim, ayaklarım tuttukça buraya geleceğim. İnşallah oğlumu alıp eve götüreceğim." diyen Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

  • Diyarbakır anneleri
  • HDP il binası
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