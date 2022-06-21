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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladının 9 yıl önce dağa kaçırıldığını, o günden bu yana ondan haber alamadığını söyledi.

AA21 Haziran 2022 Salı 15:09 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1023. gününde devam ediyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladının 9 yıl önce dağa kaçırıldığını, o günden bu yana ondan haber alamadığını söyledi.

"Evladım için buraya geldim. Kızımı istiyorum. Evladımın dağda ölmesini, öldürmesini istemiyorum. Yeter evladımı bana göndersinler. 40 senedir PKK, biz Kürtleri öldürüyor. Kürtlerin çocuklarını dağa götürüp öldürüyor." ifadelerini kullanan Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinden oğlu Mikail'e kavuşmak için eyleme katılan baba Yusuf Erdinç ise evladını almadan eylemini sonlandırmayacağını belirtti.

Oğlunu onlar için büyütmediğini aktaran Erdinç, evladının peşini bırakmayacağını kaydetti.

Baba Erdinç, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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