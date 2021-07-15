İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5643
  • EURO
    10,1566
  • ALTIN
    502.466
  • BIST100
    1367.25
Güncel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:59
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 682'nci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Öğrünç, "Çocuklarımızı bildiğimiz adreste arıyoruz. Bu çocuğun elinde silah değil kalem olmalıydı. Okul okumalıydı. Baran, sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil." dedi.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ da evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

"Çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. HDP aracılığıyla oğlumu götürdüler." diyen Üçdağ, oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.

Üçdağ, "Oğlum güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak teslim olanlar çoğaldı. Sen de evine gel. Kapım sana açık. Devletimize sığın." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.