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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 982'nci gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapan annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz'un Sakarya'da üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Anneler olarak çocuklarını almakta kararlı olduklarını ifade eden Çağmar, 7 senedir bu acıyı çektiğini belirtti.

Eylemlerinin 3 yıldır sürdüğünü dile getiren Çağmar, "Buradan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar olarak buradayız, mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Çağmar, evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan anne Aydan Arslan da evladını HDP'den istediğini aktardı.

Eylemi evladına kavuşuncaya kadar sürdüreceğini dile getiren Arslan, "3 senedir burada mücadele ediyorum. Ne olursa olsun evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımı HDP'den istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • HDP il binası
  • terör örgütü PKK

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