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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA10 Kasım 2024 Pazar 15:51 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1896'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Evladımın peşini bırakmayacağım. 10 yıl da geçse buradayım, yılmayacağım. Anne ve babalar olarak buradayız." dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Nilüfer Polat da evladına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Kanser hastası olmasına rağmen mücadelesine devam ettiğini dile getiren Polat, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı versinler. Çocuğumu alana kadar buradan gitmeyeceğim. Çocuğum beni duyuyorsan dön."

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