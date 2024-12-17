İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9932
  • EURO
    36,7171
  • ALTIN
    2971.71
  • BIST100
    9953.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA17 Aralık 2024 Salı 13:05 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
ABONE OL

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1933'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, kızı Hayal için oturma eylemine katıldığını belirtti.

Demir, evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Evlatlarımız HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Dönün gelin annelerinizin dizinin dibine. Sizin yeriniz orası değil. Hasretinize dayanamıyoruz artık, ciğerimiz yanıyor. Günümüz gün, gecemiz gece değil." dedi.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Erdinç, "Evladım HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Şu an sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Evladımı bu çadırda bekliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.