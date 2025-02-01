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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1979'uncu gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Necibe Çifçi, oğlu Rojhat'a kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için kar kış, yağmur çamur demeden eylemlerine devam edeceklerini belirten Çifçi, şöyle dedi:

"Mal mülk değil evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı bize geri versinler. 10 yıldır oğlumu görmedim, onu çok özledim. Evladımı okula göndermek istiyordum, onun eline kalem verecektim ama onlar silah verdiler. Evlat acısı çok zor. Artık bu acıları çekmeyelim."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini ifade etti.

Oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini aktaran Aydın, "Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yaz veya kış olması bizim için önemli değil. 50 derece sıcaklıkta da sıfırın altında 18 derecede de nöbetimize devam edeceğiz. Evlatlarımız için yaşıyoruz. Onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
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