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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2040'ıncı gününde devam ediyor.

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal'e kavuşmak için eylem yapan anne Süheyla Demir, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nı da çadırda geçirdiklerini anlatan Demir, "11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. İnşallah çocuklarımız Kurban Bayramı'na gelir, çifte bayram yaşarız." dedi.

Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Ramazan için eylem yapan baba Recep Üçdağ da evladının 16 yaşında dağa götürüldüğünü belirtti.

Her gün çocuklarını hasretle beklediklerini dile getiren Üçdağ, "18 bayramı ayrı geçirdik. Tüm aileler evlatlarından güzel bir haber bekliyor. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üçdağ, evladına teslim olması çağrısı yaptı.

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